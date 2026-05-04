El Gobierno nacional reglamentó un nuevo mecanismo orientado a incentivar la registración de trabajadores que hoy se desempeñan fuera del circuito formal. La iniciativa establece beneficios concretos para empleadores que incorporen personal en blanco, con una reducción significativa de los costos laborales en los primeros años.

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El programa, denominado Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, fija una ventana de tiempo para adherirse y contempla distintas categorías de empleados alcanzados. Entre sus puntos centrales, dispone que las contribuciones patronales se reduzcan a niveles mínimos, con alícuotas que rondan entre el 2% y el 3%, durante un período de hasta cuatro años.

La medida busca atacar uno de los problemas estructurales del mercado laboral argentino: el alto nivel de informalidad. En ese sentido, el Ejecutivo apuesta a que la baja de cargas funcione como incentivo para que empresas, especialmente pequeñas y medianas, regularicen vínculos laborales existentes o generen nuevas contrataciones bajo condiciones legales.

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Además, el esquema delimita claramente el período en el que se podrán registrar las relaciones laborales alcanzadas, lo que obliga a las empresas interesadas a tomar decisiones en el corto plazo.

Desde el Gobierno remarcan que la intención es facilitar el acceso al empleo registrado sin eliminar los controles, manteniendo reglas sobre quiénes pueden ingresar al sistema y bajo qué requisitos. Al mismo tiempo, sostienen que el alivio fiscal es clave para reducir la brecha entre el trabajo formal y el informal, en un contexto donde el costo laboral suele ser una barrera para la contratación.

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