Tras conocerse los resultados del Informe Sociolaboral de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata sobre la crisis del mercado laboral en la ciudad, el doctor en Economía Eugenio Actis Di Pasquale advirtió que el mercado laboral local atraviesa un proceso de deterioro sostenido. Explicó que la situación “se fue dando de forma paulatina desde 2024”, y que, aunque durante ese período no se reflejaba plenamente en la tasa de desocupación, “había indicios claros de deterioro”.

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En diálogo con el programa Modo Regreso, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata, Di Pasquale detalló que en los primeros meses del nuevo esquema económico muchos trabajadores desplazados encontraron una salida rápida en la economía de plataformas, donde “una persona que se quedaba sin trabajo podía empezar a generar ingresos manejando un auto o una moto”, aunque aclaró que esto se daba “en condiciones de precariedad laboral”.

Sin embargo, hacia fines de 2025 ese fenómeno comenzó a revertirse. Di Pasquale señaló que “esas actividades se saturaron”, lo que redujo los ingresos y provocó la salida de trabajadores. En ese contexto, explicó que “cuando se quedan sin trabajo y buscan activamente uno, pasan a ser considerados desocupados”, lo que explica la suba de la tasa.

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En paralelo, el empleo registrado también muestra señales negativas. El especialista indicó que “el empleo en empresas de cinco o más trabajadores cayó cerca de 1,7%” a nivel local, con bajas en casi todas las ramas de actividad. Precisó que “la construcción cayó 8,1%, la industria manufacturera y el transporte más del 4%”, mientras que “solo los servicios comunales, sociales y personales se mantuvieron estables”.

Desde el punto de vista técnico, explicó que la desocupación aumentó en un contexto donde “creció la tasa de actividad, aumentaron levemente los ocupados informales, pero los desocupados lo hicieron en una mayor proporción”. Es decir, hay más personas participando del mercado laboral, pero con mayores dificultades para conseguir empleo.

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Otro de los ejes del informe es el crecimiento del monotributo, que el economista interpretó como un indicador de precarización. “Conceptualmente es informalidad laboral”, afirmó, y aclaró que, aunque se trata de trabajadores registrados, muchas veces “encubre relaciones asalariadas o corresponde a ocupaciones alejadas del sector moderno de la economía”. En ese sentido, detalló que en los últimos dos años “cayeron más de 185.000 empleos privados, más de 80.000 públicos y cerca de 20.000 en casas particulares”, mientras que el aumento de monotributistas “no logra compensar esa pérdida”. Además, subrayó que “los monotributistas sociales se redujeron a menos de la mitad”.

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El informe también detecta una aparente contradicción entre el crecimiento del consumo y la caída de ventas en comercios. El economista reconoció que “es un dato contraintuitivo” y planteó como hipótesis que “los sectores de mayores ingresos podrían estar sosteniendo ese crecimiento”, mientras que la mayoría de la población reduce su consumo. A esto se suma que “el consumo medido incluye gastos en el exterior”, lo que puede distorsionar la lectura.

En cuanto al impacto sectorial, sostuvo que “prácticamente todas las ramas presentan caídas”, con la construcción como la más afectada. En términos generales, indicó que “el empleo total en empresas medianas y grandes cayó cerca de un 2%”, lo que configura “la peor foto de los últimos dos años hacia fines de 2025”.

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Sobre las perspectivas, el economista fue cauteloso y marcó que, de mantenerse las actuales condiciones, “la tendencia no cambiaría”. En ese sentido, advirtió que “no se observa un escenario de recuperación del empleo registrado” y que, sin modificaciones en la política económica, “la perspectiva es de continuidad del deterioro”, con un mercado laboral cada vez más apoyado en formas de inserción precarias.