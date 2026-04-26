La pérdida de poder adquisitivo volvió a quedar en el centro de la escena económica. Un relevamiento nacional de la consultora Delfos señaló que el 43% de los argentinos busca una segunda fuente de ingresos, aun cuando muchos ya cuentan con empleo.

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El dato refleja una tendencia cada vez más extendida: tener trabajo no garantiza llegar a fin de mes. Según el estudio, el 52% de los encuestados afirmó que no logra cubrir sus gastos mensuales, mientras que otro 31% dijo que llega “con lo justo”.

En ese escenario, solo el 17% manifestó tener margen para ahorrar. La consultora advirtió que, si se suma a quienes no llegan a fin de mes y a quienes apenas cubren sus obligaciones, el universo de personas en situación de vulnerabilidad económica trepa al 83%.

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La búsqueda de otro empleo atraviesa a distintos sectores. Entre quienes intentan sumar ingresos aparecen trabajadores independientes, empleados del sector privado y también jubilados, que representan el 14% dentro de ese grupo.

El informe plantea que el deterioro no está vinculado únicamente con la falta de empleo, sino con la calidad de los ingresos. Por eso, cada vez más personas recurren a changas, actividades por cuenta propia o trabajos complementarios para sostener su economía familiar.

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La situación también expone un mayor desgaste cotidiano, ya que muchos trabajadores deben extender sus jornadas o resignar tiempo personal para compensar salarios que quedaron por debajo del costo de vida.

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