SimpleSwap amplía el acceso a stablecoins y a la compra de criptomonedas en Argentina
Los usuarios pueden comprar criptomonedas con métodos de pago locales, con los activos enviados directamente a sus propias billeteras.
Los usuarios pueden comprar criptomonedas con métodos de pago locales, con los activos enviados directamente a sus propias billeteras.
El precio para la venta de la divisa este viernes fue de $45,10 en las casas de cambio de la ciudad, 60 centavos por encima de los $44,60 que alcanzó este jueves. En el Banco Nación, trepó a $44,99.
Luego de la baja que reflejó este lunes, volvió al alza y creció 60 centavos en 24 horas. El Banco Central mantuvo su estrategia de subir la tasa de referencia.