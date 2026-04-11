El Banco Central compró hoy US$ 457 millones, el monto más alto en lo que va de 2026, y elevó el total acumulado a US$ 5427 millones desde el inicio del año, en el marco de una estrategia de fortalecimiento de reservas.

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Con este resultado, la entidad superó su marca previa de US$ 281 millones registrada ayer, consolidando una tendencia de compras sostenidas en el mercado cambiario.

La actual política de acumulación comenzó el 5 de enero, cuando el organismo modificó su estrategia y retomó la compra de divisas. Hasta entonces, tras la salida del cepo cambiario en abril de 2025, el Banco Central se había autoimpuesto no intervenir salvo que el dólar mayorista superara la banda de flotación, situación que nunca se concretó.

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La decisión de retomar las compras estuvo vinculada a la necesidad de recomponer reservas en línea con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. En ese contexto, el organismo fijó como objetivo adquirir US$ 10.000 millones a lo largo del año.

Aún sin culminar el primer cuatrimestre, el Banco Central ya superó el 50% de esa meta, impulsado por una mayor oferta de divisas proveniente de la cosecha y del ingreso de dólares por colocaciones de deuda de empresas y provincias.

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Este escenario permitió al organismo intervenir sin generar presión alcista sobre el tipo de cambio. De hecho, en lo que va del año el dólar registra una caída del 5%, y el tipo de cambio minorista se ubica por debajo del nivel de hace seis meses.

Fuente: con información de Clarín