El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló casi USD 1000 millones en compras de divisas en lo que va de enero, impulsado por colocaciones de deuda de empresas y por el ingreso de dólares del sector agroexportador.

La autoridad monetaria adquirió hoy USD 75 millones en el mercado cambiario y alcanzó un total de USD 978 millones en lo que va del mes, cumpliendo así los objetivos comprometidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), que elogió la evolución del programa argentino durante el Foro Económico Mundial de Davos.

Como resultado de estas operaciones, las reservas internacionales superaron los USD 45.000 millones y se ubicaron en USD 45.561 millones, el nivel más alto desde 2021.

En paralelo, la cotización del dólar mostró una tendencia a la baja. El tipo de cambio minorista retrocedió a $1455 en lo que va del mes, lo que representa una caída del 2%, pese a que este viernes el billete registró una leve suba.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, estimó ante inversores que las empresas aún podrían colocar deuda por unos USD 6500 millones adicionales, lo que permitiría seguir fortaleciendo el nivel de reservas en las próximas semanas.

Analistas del mercado esperan que el BCRA continúe con la estrategia de compras de dólares y destacaron que la acumulación de reservas constituye una señal de solvencia macroeconómica.

Entre las compañías que realizaron colocaciones de deuda que contribuyeron al plan oficial se encuentran YPF, Scania, Telecom y Banco Macro.

A este escenario se suma la baja del riesgo país, que descendió a 527 puntos básicos, el nivel más bajo en siete años y medio, lo que mejora las perspectivas de la Argentina para volver a financiarse en los mercados internacionales de crédito.

Fuente: con información de Noticias Argentinas