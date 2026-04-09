Medicina extendió el plazo de inscripción a la diplomatura en Salud Colectiva y Género
Permanecerá abierta hasta el próximo miércoles 15. La cursada será de mayo a diciembre, con modalidad a distancia y tres instancias presenciales.
Permanecerá abierta hasta el próximo miércoles 15. La cursada será de mayo a diciembre, con modalidad a distancia y tres instancias presenciales.
La cursada tendrá instancias sincrónicas y asincrónicas, y se extenderá hasta el 5 de septiembre. Está dirigida a dirigentes, docentes, estudiantes y agentes pastorales.
La formación consta de 240 horas reloj, con un desarrollo de ocho meses de duración y una modalidad principalmente a distancia.
Un total de 23 estudiantes locales culminaron sus estudios, tanto en la Universidad de Buenos Aires (UBA) como en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
En la ciudad de la Plata, se realizó el acto de lanzamiento y el inicio de clases de esta alternativa educativa que impulsó la OPDS y la UNSAM.