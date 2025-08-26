Realizaron la entrega de diplomas a los primeros egresados del Programa Puentes en Mar Chiquita: un total de 23 estudiantes locales culminaron sus estudios, 15 en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y los 8 restantes en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

Durante la ceremonia, el intendente Walter Wischnivetzky resaltó: "Es un orgullo para el Partido de Mar Chiquita. La educación es una prioridad para nosotros y ver estos resultados nos llena de alegría. Seguiremos apostando a la educación pública, gratuita y de calidad".

Este proyecto desembarcó en Mar Chiquita en 2023 debido a una decisión política del gobernador Axel Kicillof y el ministro Carlos Bianco, y permitió no solo acercar a los vecinos a la educación superior, sino también la creación de un Centro Universitario en Santa Clara del Mar, a través del trabajo conjunto con el Estado municipal.

De esta manera, los primeros egresados del Programa Puentes en Mar Chiquita corresponden a la Diplomatura en Turismo y Desarrollo Socioeconómico Territorial (UNQ) y la Diplomatura en Iniciación a la Programación y el Análisis de Datos (UBA).

En esa línea, el jefe comunal remarcó que el programa bonaerense continuará ofreciendo “oportunidades de formación, con propuestas académicas vinculadas a las necesidades y potencialidades productivas del distrito”. Además, se encuentra en plena construcción el nuevo Centro Universitario que se ubicará en Coronel Vidal.

“En tiempos de desfinanciamiento, nuestra gestión reafirma el compromiso de garantizar herramientas para que cada marchiquitense pueda desarrollarse y capacitarse. El Centro Universitario es un espacio que nos pertenece a todos, y su valor crece en cada encuentro”, concluyeron las autoridades.

Participaron también del evento el secretario de Cultura y Educación, Germán Montes; la coordinadora municipal del programa, Sofía Garú; y el delegado de Costa Norte, Edgardo Veble. Asimismo, estuvo presente el secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes, Raul Di Tomaso; y las docentes de la UBA Lara Schvartzman y Caterina Mosto.