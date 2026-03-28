El Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Mar del Plata anunció el lanzamiento de la Diplomatura en Doctrina Social de la Iglesia Coordenadas fundamentales para la amistad social, que comenzará el 15 de abril y se dictará en modalidad virtual hasta el 5 de setiembre, organizada junto a la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) y Cáritas Argentina.

Ads

La propuesta está destinada a dirigentes sociales, agentes pastorales, docentes, estudiantes y a todas aquellas personas interesadas en profundizar la relación entre fe, compromiso social y construcción del bien común.

El recorrido formativo estará estructurado en siete módulos que abordan el desarrollo del Magisterio social de la Iglesia desde sus orígenes hasta la actualidad, con el objetivo de brindar herramientas para comprender y afrontar los desafíos sociales contemporáneos.

Ads

Puede interesarte

A lo largo del programa se trabajarán los fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia y su aplicación en ámbitos como el trabajo, la economía, la política, la educación y la pastoral social, promoviendo una mirada integral orientada a la cultura del encuentro, la amistad social y la construcción de la paz.

La cursada se desarrollará en modalidad virtual, con instancias sincrónicas y asincrónicas, a cargo de docentes especializados en los ámbitos académico, social y pastoral, e incluirá testimonios y experiencias que enriquecerán el proceso formativo.

Ads

Para más información, los interesados pueden consultar la página pastoralsocial.org.ar, escribir a [email protected] o comunicarse vía WhatsApp al +54 9 223 302-9275.