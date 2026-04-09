La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata informó que se extendió el plazo de inscripción para la Diplomatura en Salud Colectiva y Género, que permanecerá abierta hasta el 15 de abril.

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La propuesta está destinada a profesionales con título universitario y otorgará certificación como Diplomado en Salud Colectiva y Género. La cursada se desarrollará entre mayo y diciembre, con una carga horaria total de 220 horas, bajo modalidad a distancia y con tres instancias presenciales.

El objetivo del trayecto formativo es brindar herramientas teóricas, analíticas y prácticas para comprender e intervenir en los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado desde una perspectiva de género, diversidad y derechos humanos.

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En ese marco, la diplomatura se inscribe en el campo de la salud colectiva, un enfoque que integra dimensiones biológicas, sociales, políticas y culturales, y que busca abordar de manera integral las problemáticas sanitarias contemporáneas.

La formación también apunta a promover prácticas orientadas a reducir desigualdades de género y garantizar el acceso equitativo a la salud en distintos ámbitos institucionales y territoriales, incorporando esta perspectiva como eje transversal.

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El programa estará a cargo de un equipo interdisciplinario y se organizará en módulos temáticos que abordarán contenidos como género y derechos humanos, violencia por motivos de género, derechos sexuales y (no) reproductivos, economía del cuidado y salud ambiental.

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Quienes cursen deberán cumplir con instancias de evaluación que incluyen trabajos por módulo y un trabajo final integrador.

Desde la Facultad destacaron que la propuesta está abierta a profesionales de distintas disciplinas, en función de la transversalidad de la perspectiva de género en los distintos campos de formación y ejercicio profesional.

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Para más información sobre contenidos, requisitos e inscripción, las personas interesadas pueden consultar la web oficial de la Facultad de Medicina y completar el formulario correspondiente.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar