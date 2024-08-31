Se hizo la luz para Alvarado

En la noche donde Deportivo Maipú de Mendoza inauguraba su nueva iluminación, el “Torito” volvió al triunfo por 1-0 gracias al gol marcado por Facundo Pons dejando atrás la racha de 12 partidos sin victorias. Tuvo que aguantarlo en el segundo tiempo, pero sumó por primera vez de a tres desde que lle