Alvarado afrontará diezmado un duelo con un rival directo
El “Torito” chocará con Deportivo Maipú mañana a partir de las 16 en busca de volver a entrar al reducido. Son 5 las bajas del equipo de Gómez.
El “Torito” chocará con Deportivo Maipú mañana a partir de las 16 en busca de volver a entrar al reducido. Son 5 las bajas del equipo de Gómez.
En la noche donde Deportivo Maipú de Mendoza inauguraba su nueva iluminación, el “Torito” volvió al triunfo por 1-0 gracias al gol marcado por Facundo Pons dejando atrás la racha de 12 partidos sin victorias. Tuvo que aguantarlo en el segundo tiempo, pero sumó por primera vez de a tres desde que lle
El equipo de Gastón Coyette superó a Deportivo Maipú por 1 a 0 en el Minella y volvió a la victoria luego de 3 partidos donde además no había podido convertir. El único gol del partido, en el primer tiempo, fue anotado por Felipe Cadenazzi.
Tanto Franco Ledesma como Alan Robledo serán baja para el partido de este sábado a las 15.30 ante los mendocinos porque ambos llegaron a 5 amarillas. Fue citado por primera vez Matías Rapetti y además, se suma Rodrigo Sequeira que también puede jugar en esa posición.