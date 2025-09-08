Alvarado afrontará mañana un partido decisivo en su lucha por la permanencia en la Primera Nacional. Desde las 15, en el estadio José María Minella, el “Torito” recibirá a Deportivo Maipú, dirigido por su ex entrenador Alexis Matteo. El árbitro del encuentro será Gastón Monsón Brizuela.

El conjunto de Marcelo Vazquez llega golpeado y en una situación límite: marcha último en la tabla de su zona con 28 puntos, a 3 de Ferro, que hoy estaría salvándose del descenso. Con solo cinco fechas por delante, está obligado a sumar para mantener viva la ilusión de quedarse en la categoría.

La previa no trae buenas noticias en cuanto al plantel. Enzo Martínez sufrió un desgarro y se perderá, al menos, este choque, sumándose a la baja de Kevin Silva, el defensor central que estará fuera quizás hasta el final del campeonato por una lesión en los ligamentos de la rodilla. Con un plantel cada vez más corto, Vázquez deberá rearmar el once y buscar alternativas para un partido que puede marcar el rumbo de la recta final.

Enfrente estará Deportivo Maipú, que llega con 40 unidades y actualmente ocupa el último puesto de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Para el equipo mendocino, el duelo en Mar del Plata también es crucial ya que necesita sumar para no perder terreno en la pelea. Además, viene de vencer a Deportivo Madryn, el mejor equipo de la zona, en la última fecha por 2-1 por lo que viene envalentonado.



CONVOCADOS

- Emmanuel Gomez Riga

- ⁠Fabrizio Henricot

- ⁠Agustin Aleo

- ⁠Facundo Ardiles

- ⁠Brian Blasi

- ⁠Tomas Fernandrz

- ⁠Cristian Gorgerino

- ⁠Agustín Irazoque

- ⁠Valentino Werro

- ⁠Santiago Ascacibar

- ⁠Agustín Bolivar

- ⁠Juan Pablo Gobetto

- ⁠Matías Mansilla

- ⁠Mateo Ortale

- ⁠Matías Pérez

- ⁠Tomás Amilivia

- ⁠Thomas Bolzicco

- ⁠Marco Miori

- ⁠Facundo Russo

- ⁠Joaquin Susvielles

