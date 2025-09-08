Alvarado igualó 0-0 frente al Deportivo Maipú de Alexis Matteo en el Estadio “José María Minella” por la trigésima fecha de la Primera Nacional. El “Torito”, que convirtió un gol en los últimos siete encuentros, se mantiene en zona de descenso.

Los mendocinos comenzaron manejando los hilos del partido, pero rápidamente tuvieron que utilizar una ventana de cambio por una molestia que sintió el experimentado Rubén Sambueza, que fue reemplazado por Emiliano Ozuna.

Poco después de la modificación realizada a los 8 minutos, el visitante tuvo la primera clara del partido tras un buen remate de Mirko Bonfigli de media distancia que terminó estrellándose en la unión entre el palo y el travesaño.

Sin embargo, la primera parte se caracterizó más por ser friccionada y careció de otras jugadas claras.

Para el complemento, el entrenador del conjunto local, Marcelo Vázquez, optó por Facundo Russo para añadirle peso al ataque. Luego, apeló por la juventud y envió a la cancha a Matías Pérez, que hizo su debut profesional con la camiseta del “Torito”.

Matías Perez en su debut como profesional

Pasada la media hora de la segunda etapa, se sumó otro delantero más en el local, pero no reemplazó a un futbolista de su mismo puesto sino que Tomás Bolzicco reemplazó a Matías Mansilla en la urgencia de ir por los tres puntos.

Con este resultado, Alvarado sigue complicándose en la lucha por la permanencia. Actualmente se mantiene último con 29 unidades, a solo dos de Ferro que hoy estaría salvándose. El próximo fin de semana visitará nada mas ni nada menos que al puntero Deportivo Madryn.