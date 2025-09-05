Alexis Matteo, entrenador de Deportivo Maipú, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) en la previa a enfrentar a Alvarado, equipo que dirigió en el primer semestre de la Primera Nacional.

“Venimos de sacar un partido importante ante Deportivo Madryn en un momento en el cual lo necesitábamos, veníamos haciendo una buena producción en los partidos de local tanto con Güemes como con Los Andes y se nos negó sobre la hora los tres puntos. Es importante la victoria no sólo por los tres puntos sino también la inyección anímica que debería aportar. Muy ilusionado con estas cinco fechas que quedan para poder lograr el objetivo que es meternos ahí adentro”, comenzó.

Luego, habló de lo que se encontró en el “Botellero” al arribar a Mendoza y dijo: “Por ahí el equipo tenía mucho la posición del balón pero no lastimaba, bueno sus ataques verticales que priorizamos nosotros, le pudimos dar nuestra forma y enseguida empezó a fluir y cuando todas las partes están unidas y tirando para el mismo lado siempre se hace más fácil”.

Por otro lado, habló de lo que significa enfrentar al “Torito” y explicó: “Es algo especial, más allá que en lo deportivo no deja de ser un partido más, ni más ni menos importante que los que jugamos y los que vamos a seguir jugando. Sí, es emotivo principalmente porque voy a reencontrarme con mi familia y mis afectos, que hace algunos hace rato que no veo, desde que vine para acá, ya hace más de dos meses. Y después bueno, enfrentar a un club que quiero mucho y que tengo mucha gente que tengo un afecto especial”.

“Acá no hay malas personas, hay a mi entender malas decisiones y no porque uno tome una mala decisión deja de ser una buena persona. Quizás en el momento uno se enoja por las formas, por todo lo que ya charlamos y quedó en el pasado, pero también el tiempo yo siempre tuve presente que el club está por fuera de eso, mi sentimiento por el club, mi aprecio por el club siempre fue por otro lado”, agregó.

Hoy, su equipo está en el último puesto de Reducido por lo que intentará mantener el rendimiento para mantenerse allí a falta de 5 fechas para el final de la Etapa Regular y cerró: “Nosotros intentamos preparar cada partido de la mejor manera y sumar, porque hoy hasta los equipos más regulares les está costando estas últimas fechas ganar, sumar, hacer goles. Entonces creo que el que encuentre esa regularidad en este mes que queda de torneo regular va a lograr ese objetivo”.