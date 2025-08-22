cuidemos nuestros barrios

“En Bosque Grande vivimos olvidados”: denuncian abandono, falta de seguridad y problemas en la salud barrial
Vecinos del barrio Bosque Grande manifestaron su malestar por el estado de abandono en el que aseguran se encuentra la zona
Vecinos del barrio Bosque Grande manifestaron su malestar por el estado de abandono en el que aseguran se encuentra la zona
El barrio, ubicado en el corazón de Mar del Plata, combina una reserva forestal con una zona industrial.
En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se remarcó que “son nutridas también las demandas de arreglo de calles, ya que muchas se encuentran continuamente intransitables".
Advierten por el aumento de hechos delictivos, la falta de infraestructura y problemas viales. Reclaman mayor presencia del Estado y soluciones de fondo para mejorar la calidad de vida en una zona reconocida como reserva forestal.
El convenio lo firmó la Provincia de Buenos Aires junto a una cooperativa para trabajos en Nuevo Golf.
La iniciativa se desarrolla desde hace varios años y propone intervenciones integrales de mantenimiento y mejoramiento en diferentes sectores de la ciudad.