La presidenta de la Asociación de Fomento del Barrio Parque La Florida, Margarita, vecina del barrio, expresó su preocupación por la creciente inseguridad en la zona y la falta de infraestructura básica, en un barrio que además posee la particularidad de estar ubicado dentro de una reserva forestal urbana, declarada por ordenanza municipal.

Ads

Puede interesarte

"Estamos en un barrio muy natural, con una estructura geográfica particular. Tenemos la vía del ferrocarril al oeste, la Autovía 2 al este, campo al norte y Constitución al sur. A eso se suma que el arroyo La Tapera divide al barrio, y los vecinos que viven del lado norte tienen como única salida la Autovía 2", explicó la vecina.

Desde la sociedad de fomento, trabajan en conjunto con distintos entes municipales y provinciales —como EMSUR, EMVIAL, Aubasa y fuerzas de seguridad— para dar respuesta a los reclamos cotidianos. Sin embargo, la falta de recursos y el crecimiento urbano sin planificación generan problemas persistentes.

Ads

"No tenemos pavimento en varias calles, lo que genera cúmulos de agua. Además, algunos vecinos tapan los desagües naturales o tiran basura en zonas no habilitadas. El subsidio municipal que recibimos es muy escaso, y con eso intentamos mantener los espacios verdes", advirtió la presidenta vecinal.

Uno de los temas más preocupantes es la seguridad. "Los hechos delictivos han aumentado, como en toda Mar del Plata, y no estamos exentos. Si bien los organismos públicos siempre nos responden dentro de sus posibilidades, necesitamos más presencia policial y recursos humanos", indicó.

Ads

También alertó sobre una situación cada vez más frecuente: la evasión de la caminera por parte de vehículos que utilizan calles internas para esquivar los controles de tránsito. "Hoy mismo hubo un operativo en la calle Newbery. Estos ingresos irregulares afectan la seguridad vial y peatonal de todos los vecinos", remarcó.

Finalmente, la vecina destacó el compromiso del trabajo comunitario, pero pidió mayor atención del Estado: “Tenemos un sistema de luminarias muy antiguo, que se rompe seguido. Hacen falta obras de fondo. Trabajamos en conjunto con los entes, pero hay que reforzar las soluciones”.

Desde la sociedad de fomento reiteraron su predisposición al diálogo y la colaboración, pero insisten en que el barrio necesita una planificación integral y sostenida en el tiempo para garantizar calidad de vida, seguridad y acceso a servicios.