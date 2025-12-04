A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Acción Marplatense le reclamó al Ejecutivo local que brinde explicaciones sobre diversos problemas en el barrio La Utopía.

Ads

El barrio La Utopía está conformado principalmente por un complejo de viviendas que se encuentra ubicado en la zona sur de Mar del Plata, cuyo ingreso principal se da por la avenida Jorge Newbery. En ese contexto, desde AM sostuvieron que “cuenta con reclamos históricos por falta de acceso adecuado al agua potable con un abastecimiento que resulta insuficiente”.

Puede interesarte

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se remarcó que “son nutridas también las demandas de arreglo de calles, ya que muchas se encuentran continuamente intransitables, más aún cuando llueve, y a esto se suma la falta o insuficiencia de luminarias”.

Ads

Además, se señaló que “como ocurre en muchos otros barrios de la ciudad, persiste una sensación de abandono que de forma cada vez más palpable se transforma en un hecho concreto, donde una y otra vez surge la expresión ‘olvidados’, lo cual no es sólo configura un simbolismo sino que tiene bases materiales por la falta de infraestructura y respuestas”.

Y se puntualizó que “en el lugar vive una comunidad que además de necesidades tiene muchas fortalezas, afianzando vínculos solidarios que llevan a una movilización comunitaria con conciencia de sus problemáticas y, sobre todo, de sus derechos”.

Ads

“Cuenta con claros desafíos a partir de una infraestructura muy débil, que sufre la sensación del abandono municipal y necesidades básicas que no están cubiertas totalmente, pero sabiendo que su situación mejoraría de forma drástica, cambiando la calidad de vida, con las obras adecuadas y las inversiones estatales correspondientes”, finalizaron desde la bancada opositora.