El barrio Santa Mónica, considerado uno de los pulmones verdes de Mar del Plata por su cercanía a la reserva Navarro, atraviesa una serie de problemas que preocupan a sus vecinos.

Los vecinos advierten sobre falencias en la recolección de residuos, luminarias apagadas y contaminación, además de casos de inseguridad con pocas denuncias.

Así lo expresó Diana Trigo, presidenta de la Sociedad de Fomento, quien señaló que conviven falencias en los servicios básicos con reclamos de mayor seguridad y mejor mantenimiento urbano.

“Es un barrio con muchos baches y calles sin luz. Hemos pedido luminarias LED blancas, pero todavía hay sectores que ni siquiera tienen postes ni brazos instalados. La oscuridad genera más inseguridad”, explicó Trigo en diálogo con El Marplatense.

Otro de los reclamos es la recolección de residuos: “Los camiones no levantan todas las bolsas o lo hacen de manera intercalada. Además, enfrentamos la contaminación por lixiviados de una empresa que derrama aguas servidas en la calle”.

La referente barrial también advirtió sobre la acumulación de ramas y restos de poda en primavera, sumado al abandono de la plaza central: “La renovación quedó a mitad de camino y seguimos esperando que se concrete. Hay vecinos que no cuidan el espacio y arrojan basura”.

El barrio, destacó Trigo, está dividido en dos realidades muy marcadas: la zona de reserva forestal, delimitada por Matheu, Italia, San Juan y Juan B. Justo; y el sector industrial, comprendido entre Canosa, Juan B. Justo, Polonia y Magallanes, donde funcionan más de 180 empresas y comercios.

“Santa Mónica necesita una pronta respuesta a problemas que llevan años sin resolverse. Es un barrio clave para la ciudad, con historia, con verde, con industria, y merece estar a la altura de lo que representa”, concluyó Trigo.