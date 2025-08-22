Calles intransitables, anegamientos, falta de luminarias y ausencia de seguridad son algunas de las principales problemáticas que, según afirman, los obligan a encerrarse en sus casas temprano por temor a hechos delictivos.

Irene, vecina y referente social de la zona, dialogó con El Marplatense y expresó: “El barrio es un desastre, el municipio se olvida de los barrios periféricos. Es muy triste, a la noche no podés andar porque no hay luces ni seguridad”.

A los problemas de infraestructura se suma la situación sanitaria. De acuerdo al testimonio, conseguir un turno en los Centros de Atención Primaria (CAPS) resulta “casi imposible”. “Yo llevo meses tratando de sacar un turno y no puedo. Mucha gente no puede ir de madrugada a hacer la cola y se queda sin atención”, detalló.

En este contexto, la Sociedad de Fomento del barrio anunció una jornada de salud para la próxima semana, que incluirá vacunación, testeos y atención veterinaria. Sin embargo, los vecinos remarcan que estas acciones puntuales no alcanzan para cubrir las necesidades.

Irene, quien además coordina un comedor comunitario, señaló que otra de las demandas urgentes es la regularización de documentos. “Muchas familias me preguntan si en estas jornadas se puede resolver el tema de los papeles, porque es una necesidad básica que también está desatendida”, remarcó.

El reclamo de Bosque Grande se suma a la lista de barrios periféricos que denuncian abandono y falta de respuesta municipal, en un escenario donde la falta de infraestructura y de acceso a la salud pública se convierte en un obstáculo diario para cientos de marplatenses.