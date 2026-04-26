Climaticas

Vamos sacando el paraguas: rige una alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 16 de abril una jornada inestable en Mar del Plata, con alta probabilidad de lluvias, tormentas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.