Climaticas

Clíma Domingo: vientos de más de 100 km/h azotan la ciudad
El SMN emitió una alerta naranja para toda la franja costera entre Mar Chiquita y el sur de la provincia de Buenos Aires.
El SMN emitió una alerta naranja para toda la franja costera entre Mar Chiquita y el sur de la provincia de Buenos Aires.
La jornada arranca con tormentas y cierra igual. Entre medio, las nubes no se van pero la lluvia da una tregua. El termómetro oscilará entre 15 y 20 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 16 de abril una jornada inestable en Mar del Plata, con alta probabilidad de lluvias, tormentas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
Según el SMN se espera otra jornada con clima estable en Mar del Plata.