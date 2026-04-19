El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica tormentas aisladas para la madrugada del domingo, seguidas de cielo cubierto en la mañana y la tarde. Por la noche, las lluvias regresan.

Ads

El viento será del sudoeste durante la madrugada, con ráfagas que llegarán a los 50 kilómetros por hora.

Puede interesarte

A la mañana rotará al sur y se mantendrá en ese cuadrante hasta la noche, cuando volverá a intensificarse y alcanzará ráfagas de la misma magnitud.

Ads

La temperatura mínima será de 15 grados y la máxima no superará los 20.

Ads