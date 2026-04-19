Tormentas al amanecer y viento del sur: el clima de este domingo en Mar del Plata
La jornada arranca con tormentas y cierra igual. Entre medio, las nubes no se van pero la lluvia da una tregua. El termómetro oscilará entre 15 y 20 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica tormentas aisladas para la madrugada del domingo, seguidas de cielo cubierto en la mañana y la tarde. Por la noche, las lluvias regresan.
El viento será del sudoeste durante la madrugada, con ráfagas que llegarán a los 50 kilómetros por hora.
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A la mañana rotará al sur y se mantendrá en ese cuadrante hasta la noche, cuando volverá a intensificarse y alcanzará ráfagas de la misma magnitud.
La temperatura mínima será de 15 grados y la máxima no superará los 20.
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