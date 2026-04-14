El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con condiciones agradables y temperaturas templadas.

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La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 24, de acuerdo al pronóstico oficial.

Por la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 16 grados. El viento soplará desde el sector norte.

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Durante la tarde, las condiciones se mantendrán sin cambios significativos. La temperatura llegará a su punto máximo, con 24 grados y un ambiente templado.

No se prevén precipitaciones para el resto del día.

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