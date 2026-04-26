En Mar del Plata, las ráfagas alcanzarán entre 50 y 70 km/h de velocidad sostenida. La temperatura máxima no superará los 14°C, con una mínima de 9°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada.

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Las autoridades recomiendan no circular sin necesidad y asegurar objetos sueltos en balcones y patios. Defensa Civil de General Pueyrredón activó protocolos de prevención para asistir ante posibles daños en la infraestructura costera.

Las localidades de Miramar y Villa Gesell también experimentarán el temporal. En las sierras de los Padres y Batán, el viento aumentará la sensación térmica de frío.

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El SMN prevé que las condiciones mejoren hacia el lunes, cuando los vientos disminuirán de intensidad, aunque el ambiente continuará fresco.

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