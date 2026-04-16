El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por la inestabilidad, con alerta amarilla y lluvias previstas durante gran parte del día.

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Por la mañana, la temperatura rondará los 18 grados. El viento soplará desde el noreste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. En ese tramo del día, la probabilidad de precipitaciones será muy alta: entre 70 y 100 por ciento.

Durante la tarde, las condiciones no mostrarán mejoras. La máxima alcanzará los 22 grados y continuarán las tormentas. Además, se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda circular con precaución.

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Hacia la noche, el termómetro bajará a 17 grados. El viento rotará al este y disminuirá su intensidad, con registros de entre siete y 12 kilómetros por hora, aunque seguirán las condiciones de inestabilidad.

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