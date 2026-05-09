Máximo Kirchner fue dado de alta luego de una intervención quirúrgica
El diputado continuará con controles ambulatorios tras una intervención quirúrgica que, según el parte médico, presentó una evolución favorable.
El diputado continuará con controles ambulatorios tras una intervención quirúrgica que, según el parte médico, presentó una evolución favorable.
Un equipo integrado por 5 cirujanos especializados y otros profesionales de la salud, realizaron una compleja intervención a un paciente con cáncer que fue derivado a la ciudad. Para formarse en esta técnica, debieron viajar a Estados Unidos.