Máximo Kirchner fue dado de alta luego de una intervención quirúrgica
El diputado continuará con controles ambulatorios tras una intervención quirúrgica que, según el parte médico, presentó una evolución favorable.
El diputado nacional Máximo Kirchner recibió el alta médica hoy, luego de presentar una “buena evolución posoperatoria” tras una parotidectomía bilateral, según informaron autoridades sanitarias.
“El día de la fecha y con buena evolución posoperatoria de parotidectomía bilateral, se otorga el alta de internación a Máximo Carlos Kirchner”, indicó el parte oficial firmado por el director general del centro de salud, Roberto D. Martínez.
Asimismo, el comunicado señaló que el dirigente deberá continuar con seguimiento y controles ambulatorios a cargo del equipo quirúrgico que intervino en la operación.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
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