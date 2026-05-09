El diputado nacional Máximo Kirchner recibió el alta médica hoy, luego de presentar una “buena evolución posoperatoria” tras una parotidectomía bilateral, según informaron autoridades sanitarias.

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“El día de la fecha y con buena evolución posoperatoria de parotidectomía bilateral, se otorga el alta de internación a Máximo Carlos Kirchner”, indicó el parte oficial firmado por el director general del centro de salud, Roberto D. Martínez.

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Asimismo, el comunicado señaló que el dirigente deberá continuar con seguimiento y controles ambulatorios a cargo del equipo quirúrgico que intervino en la operación.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas

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