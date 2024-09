Luego de que el Hospital Privado de Comunidad (HPC) haya presentado una nueva plataforma robótica para cirugías, el doctor Nicolás Matías destacó que “es un beneficio incestionable”, aunque subrayó que la cirugía robótica “no se puede hacer en absolutamente todos los procedimientos".

El cirujano realizó en 2020 un posgrado sobre cirugía robótica en el Hospital Albert Einstein de São Paulo, “más que nada por la inquietud de que no había desarrollo local”, y luego debió hacer cuatro años de entrenamiento.

“Conceptualmente, esto es la evolución de la cirugía videotoracoscópica en mi caso o de la videolaparoscópica en la cirugía abdominal. Es mejorar lo que ya teníamos para aportar mejores resultados a los pacientes. Al tener mejor visualización y mejor argonomía dentro del paciente con elementos diseñados específicamente para ello, redunda en beneficios. Si veo en alta resolución, tridimensional y además, si tengo la posibilidad de usar instrumentos que tienen la misma movilidad que mi mano, es un beneficio incuestionable”, señaló en diálogo con El Marplatense.

Sin embargo, sostuvo que la cirugía robótica “tiene un costo” y “no se puede hacer en absolutamente todos los procedimientos, simplemente en los procedimientos oncológicos relacionados al cáncer de pulmón, los tumores de mediastino y patologías complejas desde el punto de vista oncológico”.

A su vez, Matías comentó que la operación a distancia “ya ocurre” y que el concepto de la cirugía robótica “se pensó para operar a pacientes en campos de batalla sin que el cirujano tuviera que estar en el lugar”. En ese sentido, añadió: “En China hay 5G en todos lados y se hizo la primera cirugía a 5 mil kilómetros. Creo que éticamente no corresponde; los pacientes ingresan al quirófano y confían plenamente en un médico, pero si no estoy en ese lugar, no podría otorgar esa potestad. Se puede lograr, aunque no creo que se pueda llevar a la práctica real porque la relación médico-paciente es el 50% del éxito de una cirugía”.