El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, atraviesa una nueva crisis de hipo durante su internación en Brasilia y fue sometido este sábado a un procedimiento médico específico para tratar esta dolencia crónica, según informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

El ex mandatario, de 70 años, permanece internado en el hospital DF Star desde el miércoles, cuando fue trasladado desde la sede de la Policía Federal para ser operado de una hernia inguinal. La cirugía se realizó el jueves sin complicaciones, aunque los médicos ya habían anticipado que evaluarían la necesidad de un tratamiento adicional para controlar un hipo persistente que arrastra desde hace meses.

El procedimiento consiste en localizar el nervio frénico mediante ultrasonido y aplicar un bloqueo anestésico para intentar frenar los episodios. Según su equipo médico, el hipo le provoca cansancio extremo y afecta su descanso, por lo que se convirtió en una de las principales preocupaciones durante su recuperación.

Bolsonaro arrastra secuelas de la puñalada que sufrió en 2018 durante la campaña electoral, lo que derivó en múltiples cirugías abdominales. Sus médicos explicaron que estas intervenciones previas podrían estar relacionadas con los episodios recurrentes de hipo.

El ex presidente pasó de un arresto domiciliario preventivo a prisión efectiva el 22 de noviembre, luego de que intentara manipular su tobillera electrónica. En septiembre, la Corte Suprema lo declaró culpable de conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Una vez reciba el alta médica, Bolsonaro deberá regresar a la habitación donde cumple su condena dentro de un edificio de la Policía Federal en Brasilia.

Fuente: con información de Clarín