Los blanqueos del Gobierno: cómo funcionan y qué tan positivos son
El blanqueo de capitales y el laboral ya se encuentran en funcionamiento. El contador público Marcelo Corbalán dio precisiones de cada uno y reconoció que son "muy favorables".
El blanqueo de capitales y el laboral ya se encuentran en funcionamiento. El contador público Marcelo Corbalán dio precisiones de cada uno y reconoció que son "muy favorables".
El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que “debido a algunos problemas informáticos y administrativos” por transferencias desde el exterior se prorrogará por una semana, es decir hasta el viernes 8 de noviembre.
También aumentan las opciones de financiamiento en dólares para los exportadores.
El ministro descartó la emisión de nuevas letras en moneda extranjera y destacó que ya hay varias empresas consiguiendo fondos en el mercado de capitales.
La primera etapa vencía el lunes próximo y ahora las tres etapas se corren un mes.