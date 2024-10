La modelo Sofía Clerici, ex pareja de Martín Insaurralde, logró que Justicia le devuelva los casi 600 mil dólares que fueron incautados en su casa, en el marco de la investigación por lavado de dinero que se desprendió del polémico viaje por Marbella en un yate de lujo que realizó con el ex intendente de Lomas de Zamora el año pasado. Según explicó, los usará para poder entrar en la Ley de blanqueo de capitales que vence este viernes.

Clerici elevó un pedido a la Justicia Federal de Lomas de Zamora hace ya algunos días para poder acogerse al blanqueo de capitales que impulsó la gestión de Javier Milei, que en las últimas semanas hizo crecer los depósitos en dólares en los bancos a US$ 20.000 millones, a un ritmo de US$ 150 millones al día, que espera acelerarse en esta recta final.

Esta no es la primera vez que la modelo solicita que le devuelvan los US$ 569.911 que la Justicia encontró en su hogar de zona norte durante un allanamiento. Ya lo había hecho en una oportunidad en la que había justificado el origen de esos fondos como parte de su trabajo de "acompañante de viajes", es decir escort vip. El juez Ernesto Kreplak, que lleva el expediente, se lo denegó en su momento pero ahora le dio la derecha y permitió que la modelo pueda depositar esos fondos en una cuenta de blanqueo.

Según el fallo, Kreplak habilitó el traslado de esos fondos secuestrados a una Cuenta Especial de Regularización de Activos en dólares en el Banco Galicia, que la modelo abrió para ingresar al blanqueo, y dispuso la inmovilización de esos fondos a través de una medida cautelar. Al mismo tiempo, le volvió a negar el sobreseimiento en la causa que investiga lavado de dinero.

Puede interesarte

"En este contexto de falta de mérito probatorio suficiente para sobreseer o bien atribuir responsabilidad a la encausada, me lleva a concluir que la labor investigativa y el tiempo que insume la investigación de maniobras complejas como las que aquí se denunciaron e investigan, no pueden violentar el principio de inocencia del que goza Sofia Clerici o cualquiera de los investigados, obligándola a la pérdida de un derecho que la normativa específica parece concedérsele cuando existen medidas menos gravosas, que permitirían, a la vez, cumplir con las medidas de aseguramiento del proceso, lo que suele denominarse, 'principio de proporcionalidad de las medidas cautelares'", explicó el juez en su fallo.

El magistrado sostuvo que en caso de que sea condenada, la Ley de Blanqueo de Capitales es clara y prevé "la perdida automática de todos los beneficios que otorga el régimen al cual Clérici pretende acogerse". Y detalló que la intención de la medida es que se le permita "a los sujetos obligados tener la posibilidad de regularizar sus obligaciones fiscales, incluso cuando ya estuvieran bajo un proceso de investigación penal, en tanto y en cuento no se encuentren procesados".

"Con la medida precautoria de prohibición de innovar respecto de la suma de dinero que se deposite en la Cuenta Especial de Regularización de Activos aportada por la defensa de la imputada, puede garantizarse que no se altere o modifique la situación de hecho preexistente; lo que permitiría, en simultáneo, no obstaculizar el ejercicio de un derecho acordado por la ley como así tampoco frustrar los objetivos de la medida cautelar dispuesta en autos por la Alzada", sentenció.

Sobre ese dinero, Clerici afirma que es producto del trabajo que ejerce, que no está regulado. Por esa razón, los fondos no están justificados. Si ingresa al blanqueo de capitales con esos fondos no se piden explicaciones, por eso busca volcarlos al sistema legal de esa manera.

Puede interesarte

La ex pareja de Martín Insaurralde que hizo explotar una bomba política cuando en la previa de las PASO subió a Instagram las fotos de su lujoso viaje con Insaurralde -uno de los dirigentes kirchneristas de peso en Provincia de Buenos Aires- ya sufrió dos reveses a su pedido de devolución de fondos: los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco pidieron que sea rechazado, pero el magistrado denegó ese pedido y permitió la mudanza de esos dólares a una cuenta que será bloqueada hasta que se resuelva la causa.

El 29 de mayo, Clerici pidió ser sobreseída en la investigación por lavado de dinero, en la que también están imputados Insaurralde y su ex esposa Jésica Cirio. A través de un escrito, esgrimió que trabaja como “acompañante de viajes” y manifestó que había sido "cosificada como mujer” al ser incluida en el expediente por pregunta corrupción.

“Por mi exposición y reconocimiento público de al menos 15 años, es altamente requerida mi compañía y acompañamiento profesional para diversos acontecimientos, entre ellos, para realizar viajes al exterior por periodos prolongados”, se defendió.

Ante la Justicia, la mujer de compañía del kirchnerista hasta se animó a citar un marco legal sobre la prostitución, que le atribuyó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En su defensa, aclaró que si bien sus actividades de acompañante de viajes "no guarden relación con la prostitución", comparten un vacío del encuadre impositivo para los pagos y regalos que admitió recibir.

Puede interesarte

"Percibo honorarios que en la mayoría de las veces se trata de importantes sumas de dinero, y en otras, regalos costosos, ya sean joyas, ropa o accesorios", aceptó Clerici, según detalló en su momento el periodista de TN, Rodrigo Alegre.

Fuente: Clarín