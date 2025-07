El contador público y docente universitario Marcelo Corbalán analizó en Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el alcance del proyecto de ley que modifica la Ley Penal Tributaria y el Régimen de Procedimiento Fiscal, y que crea por ley un régimen simplificado para contribuyentes. Aunque valoró el avance normativo, advirtió que la implementación “no es tan sencilla”.

“Arrancamos con el ‘usted haga lo que quiera con los dólares que tiene guardados, que nadie va a decir nada’, pero no es tan sencillo”, planteó Corbalán y en ese sentido, explicó que “la Ley Penal Tributaria castiga la evasión, que significa dejar de pagar con una mala intención, cuando uno adrede modifica su determinación para no pagar, palabras más, palabras menos”.

Consultado sobre cómo se articula esto con los bienes no declarados, Corbalán advirtió: “Se podría pensar: ‘¿De dónde sacaste estos dólares?’. Entonces, hay que hacer una cobertura con respecto a eso. Específicamente para eso la Ley Penal Tributaria no es modificada”. Y comparó la situación con regímenes de blanqueo anteriores: “La diferencia con las leyes del blanqueo es que decía que si ponés sobre la mesa lo que tenías escondido y pagás un porcentaje -que en algunos casos era del 0% si era menor a 100.000 dólares-, yo te perdono casi todo”.

Entre los cambios relevantes del nuevo proyecto, el contador remarcó que “lo que se va a hacer con la Ley Penal Tributaria es elevar los umbrales de evasión. Estábamos en un millón y medio de pesos, con lo cual todos estábamos en condición de ser reos. Ahora se elevan todos los montos, que pasan a 100 millones de pesos. Eso tiene otro color y beneficia a cualquier contribuyente, entre o no en este régimen”.

Además, señaló un cambio en la lógica de fiscalización del organismo recaudador: “Se iba a cambiar el ojo con respecto de quienes representaban un porcentaje importante de la recaudación: los 11.000 CUITs que representan el 70% y los 1.000 que representan el 50%”.

Corbalán también se refirió al fuerte aumento en las sanciones por incumplimiento: “Antes, si no presentabas en término una declaración jurada, la multa era de 200 pesos, y ahora se va a ir a $220.000. Todas las multas en esa ley de procedimiento se multiplicaron por mil”.

Respecto al monotributo, dejó una observación inquietante: “No sé si no hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de disminuir la cantidad de monotributistas o sacar el monotributo. Algo escrito hay ahí adentro”. Y aclaró: “En esta norma no hay nada respecto del monotributo. Por lo tanto, es régimen simplificado y renuncio al monotributo. Y si todo sigue como ahora, yo entro y salgo cuando quiero. Es verdad, pero del monotributo no entro y salgo cuando quiero. Entro cuando puedo y salgo cuando quiero, pero vuelvo a los 3 años. El monotributo, así como está, tiene todavía muy vigentes las normas de trazabilidad de operaciones y de justificación”.

Finalmente, Corbalán advirtió que el nuevo régimen no implica una “luz verde” para evadir: “Si uno se pone a mirar finamente el régimen simplificado, no dice ‘no te voy a mirar’, dice que no le va a llegar la información. Pero si te detectan diferencias respecto de lo que te va a dar ARCA, va a haber inspecciones. Ojo con la omisión de venta y el uso de facturas apócrifas. Yo iría con un poco más de pie de plomo”.

Y concluyó: “Trae también una especie de efecto liberador del pago y una especie de tapón fiscal, aunque no es novedoso y Cavallo ya lo había implementado”.