El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, cuestionó el Régimen de Inocencia Fiscal recientemente reglamentado por el Gobierno nacional y afirmó que se trata de “un blanqueo permanente para los más ricos, disfrazado de alivio para la clase media”.

Según explicó, el esquema presentado por el Ejecutivo se apoya en un discurso que invoca valores como la libertad individual y el estímulo a la iniciativa privada, pero su diseño concreto demuestra a quiénes beneficia. “No está pensado para la clase media trabajadora ni para quienes producen y viven de su esfuerzo. El relato apunta a seducir a sectores medios y a ciertos perfiles profesionales, pero el impacto real favorece a grandes patrimonios, incluso a actividades de origen dudoso”, sostuvo.

Uno de los aspectos que Girard consideró más preocupantes es la confusión que se instala en torno al delito de evasión fiscal. “Se intenta hacer creer que la evasión dejó de ser un delito penal, y eso es falso. No se modificó la ley penal. Lo único que cambia es que el fisco decide no controlar hasta determinados montos, pero el delito sigue existiendo”, advirtió.

En ese marco, señaló que el régimen construye una falsa sensación de seguridad jurídica que podría volverse en contra de quienes adhieran. “Un gobierno puede cambiar el criterio de control, o puede hacerlo una gestión posterior. Las deudas solo se extinguen con la prescripción. El riesgo sigue estando”, remarcó.

Girard vinculó además el impulso del nuevo esquema con la fragilidad macroeconómica y la escasez de divisas. “Se monta un relato de macroeconomía ordenada cuando en realidad faltan dólares. Sobre esa ficción se construye otra: que ahora no hay delito y que se pueden sacar los dólares del colchón sin consecuencias”, expresó.

“Necesitan esos dólares de manera urgente. Esto no es una señal de fortaleza, es una muestra de debilidad. Están intentando convencer a la gente de que entregue sus ahorros para sostener un esquema financiero que no resuelve los problemas estructurales de la economía”, agregó.

Finalmente, el titular de ARBA ubicó la discusión en un debate estructural sobre el sistema tributario argentino. “La clase media y los sectores populares soportan una carga tributaria elevada porque durante décadas se gravó el consumo y se debilitó el cobro de impuestos a quienes más capacidad contributiva tienen, sumado a la evasión y la fuga de los sectores más ricos”, explicó.

“El debate que viene es casi fundacional: cómo hacemos crecer la economía, cómo revertimos el ajuste, cómo financiamos al Estado. Este régimen no va en ese sentido: consolida la injusticia fiscal y erosiona la legitimidad del Estado”, concluyó.