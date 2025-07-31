El Gobierno celebró el aumento del dólar “sin traspaso a precios”
Así lo manifestó en redes el ministro de Economía, Luis Caputo. El tipo de cambio en Argentina superó los $1380, aproximándose al techo de la banda de flotación.
Así lo manifestó en redes el ministro de Economía, Luis Caputo. El tipo de cambio en Argentina superó los $1380, aproximándose al techo de la banda de flotación.
En los negocios de hoy no se ve nerviosismo entre los inversores por el futuro de la deuda soberana en dólares, pero los precios se muestran declinantes ante la eventual intervención del Banco Central.
El dólar blue cayó 1,75% y los financieros volvieron a cotizar debajo de los $1400. El Banco Central compró cinco millones y defiende la posición.