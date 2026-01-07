El Banco Central de la República Argentina acordó un préstamo por US$3000 millones con seis bancos internacionales, una operación clave para reforzar las reservas y asegurar el pago de los compromisos de deuda previstos para este viernes.

Ads

La línea de financiamiento se estructuró bajo la modalidad de repo, con un plazo de 372 días y una tasa anual del 7,4%. Según se informó oficialmente, la operación permitirá completar los dólares necesarios para afrontar el vencimiento de US$4200 millones con bonistas que el Tesoro deberá cancelar el próximo 9 de enero.

Para cubrir ese monto, el Gobierno también contará con depósitos del Tesoro por US$1689 millones y con el ingreso adicional de US$700 millones provenientes de la privatización de represas del sur. De este modo, el Ejecutivo busca despejar dudas en el mercado en la antesala de un vencimiento clave para la política financiera de inicio de año.

Ads

Puede interesarte

Desde el BCRA detallaron que se recibieron ofertas por US$4400 millones, un 50% más de lo licitado, aunque finalmente se decidió cerrar la operación por US$3000 millones. “Considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, se resolvió no ampliar el monto adjudicado”, explicaron desde la autoridad monetaria.

El préstamo tiene como garantía títulos públicos en dólares, principalmente bonos Bonar con vencimiento en 2038, que fueron previamente canjeados entre el Tesoro y el Banco Central como parte de la ingeniería financiera que permitió avanzar con la operación.

Ads

Se trata del tercer repo concretado durante la gestión del presidente Javier Milei. En 2025, el BCRA ya había cerrado acuerdos similares por US$1000 millones y US$2000 millones, en una estrategia orientada a recomponer reservas, sostener el cumplimiento de la deuda y enviar señales de previsibilidad a los inversores.

Fuente: TN