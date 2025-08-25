A través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Municipio llevó adelante este fin de semana dos festivales que convocaron a vecinos de toda la ciudad: Encontrarnos en Invierno y Flama, edición A Tu Ritmo.

El primero se realizó el sábado, coordinado por la Dirección de Discapacidad, y contó con la presencia de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para promover la autonomía de las personas con discapacidad. El escenario fue el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos y hubo música en vivo con la Banda Red, además de propuestas variadas que tuvieron como protagonistas al Portal del Sol y Asdemar, mediante la práctica de distintos deportes adaptados, como fútbol y atletismo para ciegos y básquet en silla de ruedas.

Se trató de una primera experiencia muy exitosa, ya que la propuesta buscaba generar un espacio de encuentro entre quienes todo el año trabajan con el colectivo de las personas con discapacidad y ofrecen diversos ámbitos de práctica, aprendizaje y disfrute.

Por su lado, el domingo la acción se trasladó al Aula Magna de la Facultad de Derecho, donde se realizó la edición A tu ritmo del Festival Flama, que organiza la Dirección de Niñez y Juventud. En esta ocasión, el evento estuvo enfocado en las presentaciones de distintas academias y grupos de baile de la ciudad, que pusieron en el escenario un ritmo y una energía que contagió a los presentes que colmaron la sala.

Los chicos de espacios como Dance up, 5678 Dance Group, Movimiento Brendance, Brydance, Alma de Bailarín, Academia Sueños y el Instituto Anahí Ramos subieron el nivel de este evento que año a año congrega a cientos de jóvenes que encuentran en la danza una forma de identificarse, crecer y compartir.

Hubo momentos de gran nivel artístico y otros emocionantes, como el número especial dedicado a la problemática del bullying que conmovió a todos los presentes y reafirma la importancia de fortalecer los espacios de encuentro para las familias en torno a los gustos y los intereses de los niños, adolescentes y jóvenes.

Ambos eventos del fin de semana se sumaron a la destacada agenda que tiene la Municipalidad ara la ciudad, donde las artes, el deporte y la participación son herramientas ineludibles para fortalecer los lazos comunitarios.