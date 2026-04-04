Elegir el menú durante Semana Santa puede resultar un desafío, especialmente por la tradición de evitar el consumo de carne. En ese contexto, las empanadas de vigilia aparecen como una alternativa práctica, sabrosa y rendidora, ideal para compartir en familia o resolver una comida sin demasiado esfuerzo.

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Esta versión, basada en un relleno clásico de atún, requiere apenas seis ingredientes y puede estar lista en unos 35 minutos. Además de su simpleza, se destaca por no exigir técnicas culinarias complejas, lo que la convierte en una opción accesible incluso para quienes tienen poca experiencia en la cocina.

Para prepararlas se necesitan 12 tapas para empanadas, dos latas de atún, una cebolla, dos huevos duros, dos cucharadas de salsa de tomate, sal y pimienta a gusto. Con estos ingredientes básicos, es posible lograr una preparación equilibrada y con buen sabor.

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El primer paso consiste en hervir los huevos hasta que estén duros, pelarlos y picarlos. Luego, se debe picar la cebolla y rehogarla en una sartén con un poco de aceite hasta que esté transparente. A continuación, se incorpora el atún previamente escurrido, la salsa de tomate y los huevos picados, mezclando bien y condimentando a gusto.

Una vez listo el relleno, se deja entibiar unos minutos antes de armar las empanadas. Para ello, se coloca una cucharada de la preparación sobre cada tapa, se cierran presionando los bordes -ya sea con repulgue o con tenedor- y se disponen en una bandeja.

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Finalmente, se llevan a horno precalentado hasta que estén doradas. El resultado es una opción versátil, que puede disfrutarse tanto caliente como fría, y que combina practicidad con tradición en una de las fechas más representativas del calendario religioso.

Fuente: con información de TN