Empanadas de vigilia: cómo hacer una versión con 6 ingredientes y lista en 35 minutos
Con atún, huevo y pocos ingredientes, esta receta es ideal para resolver el menú de Semana Santa de forma rápida, económica y sin complicaciones.
Con atún, huevo y pocos ingredientes, esta receta es ideal para resolver el menú de Semana Santa de forma rápida, económica y sin complicaciones.
A través de una votación se rechazó la propuesta paritaria del Municipio y los trabajadores buscan que haya una nueva mesa de trabajo. No descartan endurecer el reclamo. Mirá el video.
Sin embargo, tuvo que renunciar al vía crucis en el Coliseo de Roma para cuidar su salud.
En el Monumento a San Martín se realiza un "reposerazo y vigilia" mientras en la Cámara de Diputados se debate la ley del aborto. La concentración se inició a las 18.
Frente al Monumento a los Caídos ubicado sobre diagonal Alberdi y Córdoba, el centro que nuclea a ex soldados marplatenses encabezó la guardia de honor el lunes a la noche en homenaje a los héroes que fallecieron en el conflicto bélico.