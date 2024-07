El Sindicato de Trabajadores Municipales se trasladó al Palacio Comunal a la espera de una respuesta del Intendente Guillermo Montenegro sobre una posible mesa de diálogo para volver a discutir las paritarias salariales.

Ayer desde la entidad gremial llevaron a cabo una votación donde fue rechazada la propuesta realizada por el Ejecutivo al no cumplir con las expectativas salariales en un contexto de crisis económica, caída del consumo e inflación.

La discusión se trasladó esta mañana al Ministerio de Trabajo para comunicar formalmente el rechazo y pedir un nuevo encuentro con el representante de la ciudad para establecer un número que satisfaga a las partes.

Esta vigilia, a la espera de una respuesta, podría extenderse por tiempo indefinido y no descartan desde el sindicato tomar medidas más drásticas. "El número no fue suficiente, lo demás la gente lo tomó bien en el sentido de que haya una mesa de trabajo, paritarias, pero el número es lo que no alcanza", declaró Daniel Zacarías, secretario adjunto del STM.

Por lo que, “lo importante es que tome una decisión política para llegar a un número mayor. Está claro que desde las matemáticas de los muchachos que lo acompañan no llegan nunca”, remarcó.