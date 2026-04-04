Empanadas de vigilia: cómo hacer una versión con 6 ingredientes y lista en 35 minutos
Con atún, huevo y pocos ingredientes, esta receta es ideal para resolver el menú de Semana Santa de forma rápida, económica y sin complicaciones.
Con atún, huevo y pocos ingredientes, esta receta es ideal para resolver el menú de Semana Santa de forma rápida, económica y sin complicaciones.
Recomendaciones para tomar decisiones inteligentes en relación a la alimentación.
Los argentinos ingieren solamente entre 5 y 7 kg de pescado al año per cápita y esto, según datos de la FAO (Food Agriculture Organization), es un 30% menos en comparación con el resto de Latinoamérica.
La licenciada Mariel Márquez comparte dos recetas para comer sin culpa.
Dos recetas típicas para disfrutar de la tradición en familia.
Falta poco para el fin de semana largo donde todos estamos de reunión en reunión y comemos un poco de más. A continuación, los consejos de la licenciada en nutrición Agustina Murcho para lograr mantener una buena conducta alimentaria.