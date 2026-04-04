La canasta de Pascua registró en 2026 aumentos de hasta 63% respecto al año anterior, según un informe de la consultora Focus Market, lo que impacta en el consumo durante Semana Santa y obliga a los hogares a ajustar gastos y priorizar compras.

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El consumo de esta fecha combina precios en alza con estrategias de los consumidores para sostener las celebraciones, como optar por menos productos, reducir tamaños, elaborar en casa o intensificar la búsqueda de precios.

De acuerdo al relevamiento, la mayor suba se dio en la rosca artesanal de 500 gramos, que pasó de $8000 a $13.000, con un incremento de 63%. También aumentaron la rosca de 900 gramos, que alcanzó los $25.000 con una suba de 52%, y la versión industrial de 400 gramos, que llegó a $5150, un 47% más.

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En cuanto a los huevos de Pascua, los incrementos alcanzaron hasta 49% según el producto, mientras que un huevo relleno de 500 gramos se ubicó en $29.900, con una suba interanual de 36%.

Por su parte, los pescados también mostraron aumentos significativos: el kilo de calamar subió 58%, el filet de merluza 27% y las milanesas de pescado 15%.

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El director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que la suba en los huevos de Pascua “se explica principalmente por el shock previo en el precio internacional del cacao”. Asimismo, señaló que en el caso del pescado “hay una demanda externa muy firme que presiona los precios domésticos vía exportaciones”.

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En este contexto, el comercio electrónico gana protagonismo mediante promociones y financiamiento en cuotas, mientras que las decisiones de compra se postergan cada vez más cerca de la fecha.

Fuente: con información de DIB