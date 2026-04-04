rosca de pascua

Fuerte aumento en productos de Pascua: subas de hasta 63% respecto a 2025
Los incrementos obligan a ajustar compras, con mayor búsqueda de precios, porciones más pequeñas y uso de promociones y cuotas en canales digitales.
Los incrementos obligan a ajustar compras, con mayor búsqueda de precios, porciones más pequeñas y uso de promociones y cuotas en canales digitales.
Así lo afirmaron comercios céntricos, donde afirmaron que los precios rondan los $5000.
Están los clásicos huevos de chocolate, y se destacan unos de chocolate belga pintados a mano. También, las roscas de crema pastelera premium que vienen en distintivas latas.
Dos recetas típicas para disfrutar de la tradición en familia.