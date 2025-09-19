Através del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC), el Municipio informó que ya se encuentra abierta la inscripción, que se extenderá hasta el 30 de octubre y se realiza desde este enlace, para propuestas artísticas para el 2026. La convocatoria está destinada a cubrir necesidades en la programación de los espacios municipales.

Ads

Para postularse, los interesados deberán ingresar en la página mencionada y completar sus datos personales junto a una breve reseña, rider técnico, rubro artístico (teatro, música, rock, folklore, jazz, artes plásticas y circo, entre otros) y cantidad de artistas en escena en cada propuesta.



En este marco, el director de Cultura del Municipio, Francisco Taverna, manifestó que el lanzamiento de la convocatoria para la agenda cultural 2026 "no se circunscribe solamente a la temporada de verano, sino que lo que buscamos es enriquecer la agenda durante todo el año".

Puede interesarte





Asimismo, indicó que de este modo “queda demostrado que en Mar del Plata, de lunes a domingo, en cada uno de los espacios culturales, uno siempre tiene una opción distinta para disfrutar de la cultura de la ciudad, lo que permite que los distintos elencos, pero también las bandas musicales, los solistas y los grupos de baile, tengan la opción de presentarse en estos escenarios prestigiosos”.



En último lugar, el funcionario municipal subrayó que el objetivo de la iniciativa “es fortalecer el trabajo de cada uno de los artistas de la ciudad”, al igual que “nutrir la agenda del área promoción cultural, que le permite al EMTuryC convocar artistas para los distintos eventos y acciones que se llevan adelante durante el año”.

Ads

Y concluyó: “Lo que intentamos es robustecer a la industria cultural de Mar del Plata y permitir que los trabajadores de esta área generen ingresos”.

Ads