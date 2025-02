El legendario actor estadounidense Gene Hackman, ganador de dos premios Óscar y uno de los intérpretes más versátiles y respetados de Hollywood, fue hallado muerto a los 95 años junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, de 63 años, en su residencia de Santa Fe, Nuevo México.

La policía local confirmó el fallecimiento de la pareja, así como el de su perro, aunque no se han revelado detalles sobre las circunstancias del deceso.

Hackman, cuyo nombre real era Eugene Allen Hackman, cumplió 95 años el pasado 30 de enero. Nacido en San Bernardino, California, durante la Gran Depresión y criado en Danville, Illinois, el actor vivió una infancia marcada por la adversidad. Su padre lo abandonó cuando tenía 13 años, y su madre falleció en un incendio antes de que él alcanzara el éxito. A los 16 años, mintió sobre su edad para alistarse en la Marina de Estados Unidos, una experiencia que describió como difícil pero formativa.

Una carrera legendaria

Hackman alcanzó la fama con su papel del detective Jimmy “Popeye” Doyle en The French Connection (1971), por el que ganó su primer Óscar a mejor actor. La película, dirigida por William Friedkin, es recordada por su icónica persecución en automóvil por las calles de Nueva York. Dos décadas después, obtuvo un segundo premio de la Academia como mejor actor de reparto por su interpretación del despiadado sheriff “Little Bill” Daggett en Unforgiven (1992), cinta dirigida por Clint Eastwood.

A lo largo de cinco décadas de carrera, Hackman participó en más de 80 películas y recibió cuatro nominaciones adicionales a los Óscar. Su talento fue reconocido por cineastas como Alan Parker, quien afirmó que Hackman estaba en la lista de actores con los que cualquier director desearía trabajar.

Entre sus papeles más memorables se encuentran el experto en vigilancia Harry Caul en The Conversation (1974), el ex alguacil en Mississippi Burning (1988) y el excéntrico patriarca Royal Tenenbaum en The Royal Tenenbaums (2001), por el que ganó un Globo de Oro.

De raíces humildes a la cima del cine

Tras dejar el ejército, Hackman exploró diversos oficios antes de descubrir su vocación en la actuación. Estudió en la Pasadena Playhouse en California, donde fue considerado “poco prometedor” junto a su amigo Dustin Hoffman. Sin embargo, su perseverancia lo llevó a Broadway, donde debutó en Any Wednesday, lo que le abrió las puertas del cine.

Su primer papel destacado llegó en Bonnie and Clyde (1967), donde interpretó a Buck Barrow, el hermano del personaje de Warren Beatty, obteniendo su primera nominación al Óscar. Posteriormente, fue nominado nuevamente por I Never Sang for My Father (1970).



Fuente: Infobae.