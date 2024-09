Federico Saavedra, titular de la Unidad Médica Presidencial durante la gestión de Alberto Fernández, reconoció que vio el golpe que tenía la ex primera dama Fabiola Yáñez en uno de sus ojos. La revelación formó parte de la declaración como testigo que está brindando en los tribunales de Comodoro Py frente al fiscal federal Ramiro González, en el marco de la denuncia que presentó Yáñez contra su ex pareja.

Según relató, cuando Saavedra indagó el origen del golpe, tanto el ex mandatario como la ex primera dama le dijeron que había sido “involuntario”.

La declaración de Saavedra es muy importante para el expediente, ya que Fabiola Yáñez había dicho que el doctor conocía los golpes que le habría propinado el ex jefe de Estado y que, para tratarlos, le habría dado globulitos de árnica.

“Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual, y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije: ‘¿Qué me hiciste?’. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión. Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial como primera dama, así que viajé igual. Al principio solo se veía colorado, pero me quedé 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar a un color cada vez más fuerte. Volví y me quedé en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, llamamos al doctor Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial. Me dio globulitos de árnica y me dijo que se iría con el tiempo. Estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, relató Yáñez en su primera presentación en la causa.

Los libros de la Unidad Médica Presidencial de Olivos, a cargo de Saavedra entre 2019 y 2023, revelaron datos trascendentes mencionados por Yáñez en su denuncia. Esos registros confirman que el 1 de julio de 2021 ingresó a la residencia presidencial un frasco de árnica, un medicamento utilizado para disminuir la inflamación.

En la causa ya declararon la periodista Alicia Barrios y la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, cuyo teléfono fue el disparador de la investigación. Secuestrado en el marco de otra causa, el celular de Cantero reveló diálogos con Fabiola Yáñez y fotos con moretones (en la cara y los brazos) que le habría enviado en 2021.

También declaró Daniel Rodríguez, ex intendente de la residencia presidencial, quien confirmó las peleas y discusiones entre Fernández y Yáñez. Además, señaló que una de las amas de llaves de la residencia la vio golpeada, supuestamente por haberse caído en la bañera. No obstante, Rodríguez afirmó que no había presenciado ni intervenido en situaciones de violencia entre la pareja.

