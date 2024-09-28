Tras ser reconocida internacionalmente, financiarán el proyecto de la biotecnóloga marplatense Florencia Cayrol
La científica del CONICET se encuentra entre las especialistas galardonadas con el Global Research Award 2024.
La científica del CONICET se encuentra entre las especialistas galardonadas con el Global Research Award 2024.
El médico y divulgador Daniel López Rosetti realizó un reclamo por ruidos molestos durante su estadía en Cariló.
Según relató, cuando Saavedra indagó el origen del golpe, tanto el ex mandatario como la ex primera dama le dijeron que había sido “involuntario”.