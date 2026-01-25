El doctor Daniel López Rosetti realizó una denuncia por ruidos molestos mientras se encontraba alojado en una vivienda alquilada en Cariló, situación que, según trascendió, le impidió descansar durante su estadía en la localidad.

De acuerdo a la información difundida por el medio Pinamar 24, el reclamo escaló y llegó hasta el intendente, con quien López Rosetti se comunicó para expresar su malestar y solicitar una solución al inconveniente.

El episodio generó repercusión en el ámbito local y volvió a poner en foco una problemática habitual durante la temporada de verano en las localidades turísticas de la costa atlántica.

