La biotecnóloga marplatense María Florencia Cayrol, quien es científica del CONICET en el Laboratorio de Neuroinmunomodulación y Oncología Molecular del Instituto de Investigaciones Biomédicas, fue reconocida por la Sociedad Americana de Hematología, que financiará su investigación para avanzar en la mejora de los tratamientos de los linfomas de células T.

“Es un programa que financia proyectos en el área de Hematología. Hace seis años que se da a nivel global y dan entre diez y quince financiamientos, según el año. Es re competitivo porque no es sólo para cáncer, sino que es Hematología en general y muchas personas trabajan en el campo. Y desde la Sociedad de Hematología buscan que investigadores jóvenes que están en la transición de tener su laboratorio y su propio grupo de investigación puedan lograrlo. Es un proceso en el que cada uno plantea su proyecto, los objetivos de trabajo y a qué se destinará el dinero durante tres años”, detalló la doctora en Primera Tarde de Mitre (FM 103.7).

Cayrol trabaja hace años en linfomas de células T, un cáncer de algunas células de la sangre, pero ahora se propuso estudiar una nueva terapia con inhibidores, que surge como una opción terapeútica distinta a la quimioterapia tradicional. “Se prueban en distintos tipos de cánceres y linfomas. Es una patología muy agresiva y en particular me interesó encontrar la razón por la que hay pacientes que mejoran y otros que no con la terapia. Y con la bibliografía que encontré, hay algo que se relaciona a cómo se empaqueta el material genético y parece ser que hay algo ahí”, indicó.

Puede interesarte

Entonces, la biotecnóloga tiene el objetivo en los siguientes tres años de encontrar cuáles son los mecanismos moleculares por los que esto sucede, es decir que haya algunos linfomas T que responden a la terapia y otros que no, comparar y caracterizar lo que sucede, y si resulta positivo, dar el salto de células de cultivo a estudios preclínicos.

Y por el lado de la financiación, sostuvo que en el CONICET están “peor que nunca” y que la financiación a proyectos del organismo en Argentina “forma recursos humanos más que nada", donde "el 90% del presupuesto se destina a formar a los estudiantes de doctorado y postdoctorado, y a darle un sueldo a los investigadores después de muchos años”.

“Estamos en un parate importante y tener el resultado de que voy a tener financiación desde afuera después de un año, ya que uno siempre tiene que buscar financiación por todos lados, me dio un poco de alivio a nivel personal. Pero no quita que la situación sea preocupante”, expresó la marplatense.

Puede interesarte

En esa misma línea, también señaló que “la sociedad debe entender que se trata de una inversión y que si se van los jóvenes o los investigadores del país, sería na pena y tirar recursos económicos y humanos”. Por eso, lanzó: “Ningún país desarrollado avanza sin inversión en ciencia, tecnología y educación”.

Luego de este reconocimiento, Cayrol comenzará a trabajar con dos becarias para desarrollar la investigación durante los próximos tres años, mientras que en ese proceso deberán evaluar, viajar al exterior y enseñar los resultados, lo que consideró que es “un ida y vuelta enriquecedor”.