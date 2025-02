En un discurso desgarrador, Yarden Bibas homenajeó a su esposa, la argentina Shiri, y a sus hijos Ariel y Kfir en su funeral y les pidió que lo perdonen por no haberles salvado de los terroristas de Hamas.

Yarden, Shiri, Ariel, de 4 años, y el bebé Kfir de 9 meses fueron secuestrados por en el kibbutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023 y asesinados en cautiverio en Gaza. Debido a la corta edad de los chicos, la familia se convirtió en un símbolo de la tragedia de los rehenes israelíes.

“Mi amor”, comenzó Yarden, dirigiéndose a Shiri. “Recuerdo la primera vez que te dije ‘mi amor’. Fue al principio de nuestra relación. Me dijiste que solo te llamara así si estaba seguro de que te amaba, que no lo dijera a la ligera. No lo dije entonces porque no quería que pensaras que me apresuraba a decir ‘te amo’. Shiri, te confieso ahora que ya te amaba en ese entonces cuando te dije ‘mi amor’”.

“Shiri, ¡te amo y siempre te amaré! ¡Shiri, eres todo para mí! Eres la mejor esposa y madre que podría haber. Shiri, eres mi mejor amiga”, continuó el hombre, junto a su hermana, Ofri.

“Mishmish, ¿quién me ayudará a tomar decisiones ahora? ¿Cómo se supone que voy a tomar decisiones sin ti? ¿Recuerdas nuestra última decisión juntos? En la habitación segura, te pregunté si debíamos ‘luchar o rendirnos’. Dijiste luchar, así que luché. Shiri, lamento no haber podido protegerlos a todos. Si hubiera sabido lo que sucedería, no habría disparado", sostuvo.

“Pienso en todo lo que pasamos juntos. Hay tantos recuerdos hermosos. Recuerdo los nacimientos de Ariel y Kfir. Recuerdo los días en que nos sentábamos en casa o en un café, solos los dos, hablando durante horas sobre todo lo que había bajo el sol. Era maravilloso. Extraño profundamente esos momentos. Extraño profundamente tu presencia”, dijo.

“Quiero contarte todo lo que está pasando en el mundo y aquí en Israel. Shiri, todo el mundo nos conoce y nos quiere, no te puedes imaginar lo surrealista que es toda esta locura. Shiri, la gente me dice que siempre estará a mi lado, pero no son vos. Así que, por favor, quédate cerca de mí y no te alejes”.

“Shiri, esto es lo más cerca que he estado de ti desde el 7 de octubre, y no puedo besarte ni abrazarte, ¡y eso me está destrozando! Shiri, por favor, cuida de mí... Protégeme de las malas decisiones. Escúdame de las cosas dañinas y protégeme de mí mismo. Cuídame para que no me hunda en la oscuridad. Mishmish, ¡te amo!”, dijo.

Fuente: TN.