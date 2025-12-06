JAY KELLY (película) dirigida por Noah Baumbach, con George Clooney, Adam Sandler, Grace Edwards. En Netflix.

Ads

-Clooney interpreta a una estrella de cine que comienza una crisis personal luego de reencontrarse con un viejo amigo (que no era tan amigo) y, sobre todo, cuando emprende un viaje para participar de un festival de cine en Italia donde lo van a premiar por su trayectoria. Noah Baumbach, gran director y guionista, construye este relato con un aire de tragicomedia en el viejo estilo de las comedias dramáticas norteamericanas, como las comedias amargas de James Lee Brooks o Judd Apatow, más acá en el tiempo. Relatos extensos, divertidos y a la vez complejos, con la participación de grandes elencos. El mayor logro del director es hacer que eso que parece un dilema existencial del ricos aburridos de Hollywood trascienda a lo universal y nos involucre. En eso ayuda, también, la notable actuación de Clooney y la compañía inestimable de Adam Sandler como su manager y amigo, quien sirve de apoyo moral al protagonista. Gran película con ecos de Cuando huye el día de Ingmar Bergman, de la que Baumbach, obviamente cinéfilo como es, toma prestadas algunas varias cosas.

LOS SECRETOS DE HARRY (película) dirigida por Woody Allen, con Woody Allen, Judy Davis, Julia Louis-Dreyfus. En Prime Video.

Ads

-Ya que Prime Video nos devolvió el catálogo de Woody Allen que había secuestrado tal vez por tontería, qué mejor momento para recomendar Los secretos de Harry, la última gran comedia que dirigió, escribió y protagonizó. Y el momento es ideal porque, al igual que Jay Kelly, toma prestada la estructura de Cuando huye el día (Allen es un bergmaniano confeso) para contar la historia de un escritor que atraviesa un bloqueo creativo y emprende un viaje hacia una universidad donde lo van a premiar, mientras recorre su vida personal atravesada por los personajes de ficción que creó. Es Allen en estado puro, contaminado por una época en la que el drama con Mia Farrow estaba en todos los titulares y eso lo volvía un poco iracundo y muy sarcástico. La película estaba repleta de viñetas hilarantes, de situaciones cómicas inigualables y algunos de los mejores onliners que escribió en su vida. Junto a él, un grupo de estrellas haciéndole la segunda a Woody. Imperdible.

BELÉN (película) dirigida por Dolores Fonzi, con Dolores Fonzi, Camila Plaate, Laura Paredes. En Prime Video.

Ads

-Tras su debut en la dirección con la muy buena Blondi, la carrera de Dolores Fonzi como directora nos generaba expectativa. Pero en su siguiente película, Belén, terminó cayendo en todo lo que creíamos que no iba a caer. Aquí se aprovecha de un caso real ocurrido en Tucumán en 2014, cuando una joven que sufrió un aborto espontáneo fue detenida, acusada de homicidio. La película es todo lo militante, panfletaria, discursiva que quiere ser, pero se olvida del cine. Salvo por momentos (la primera secuencia, el plano de un ojo) Fonzi se acuerda de que las películas son sobre cómo son y no sobre lo que cuentan. Belén es una película dirigida más por el personaje público que representa Fonzi que por la directora que parecía ser. Chata y sin arco dramático, todos los personajes están convencidos desde el primer segundo de lo que deben hacer. Película asistida por la verdad, comete el peor error al tomar a su personaje, Belén, como símbolo y nunca darle identidad. Discreta, pero llenará a Fonzi y su elenco de premios.

FUE SÓLO UN ACCIDENTE (película) dirigida por Jafar Panahi, con Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi. En cines.

-Aquí tenemos un ejemplo contrario al de Belén, una película sobre temas importantes que entiende que los asuntos que trata no pueden imponerse a la forma. Fue sólo un accidente cuenta sobre un mecánico a quien a su taller llega, tras un accidente en el que atropelló un auto y el vehículo se averió, un hombre que parece ser un viejo torturador. El protagonista toma una decisión y la película trata sobre eso, sobre el horror y la memoria, pero también sobre la justicia y la decisión de los individuos. Un film-problema que Panahi resuelve por la vía de la fascinación que genera su modo de narrar y contar, pero también de poner la cámara y dejar respirar los planos hasta encontrar una verdad.

Ads

¿POR QUÉ NO TE VAS? (serie) creada por Tim Robinson y Zach Kanin, con Tim Robinson, Sam Richardson, Patti Harrison. En Netflix.

-La semana pasada hablábamos de Tim Robinson, el creador y protagonista de La silla. Si la vio y le interesó, debe saber que Robinson es un comediante probado y estrafalario, dueño de un humor tan extremo que genera indudablemente dosis de hilaridad e incomodidad. La cantidad, es algo personal. Si vio La silla y le gustó, y desconocía a Robinson, entonces pruebe con ¿Por qué no te vas?, esta serie de sketches que tiene tres temporadas en Netflix y que es una muestra de la capacidad cómica de este tipo. La estructura permite en poco más de 15 minutos tres o cuatro segmentos, que son parodias de la vida real, de todo aquello que consumimos, llevado al extremo de un creador que no tiene miedo a nada. Es una de las mejores cosas que podrán ver en el formato sketch. Maravilla absoluta, si les gusta la comedia y reír sin complejos. Obviamente.