George Clooney

El club de las 5: Clooney + Allen + Fonzi + Panahi + Tim Robinson
Cinco recomendaciones (o no) para el fin de semana: “Jay Kelly”, “Los secretos de Harry”, “Belén”, “Fue sólo un accidente”, “¿Por qué no te vas?”.
Cinco recomendaciones (o no) para el fin de semana: “Jay Kelly”, “Los secretos de Harry”, “Belén”, “Fue sólo un accidente”, “¿Por qué no te vas?”.
Lo hizo a través de un comunicado publicado en el The New York Times. “Pero la única batalla que no puede ganar es la batalla contra el tiempo”, sentenció.
El actor tuvo ese gesto en 2013, en retribución a todo lo que lo habían ayudado “durante 35 años”. Pagó, además, los impuestos.